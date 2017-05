PRIESKUM v Nemecku:Kresťanskí demokrati a liberáli môžu byť v koalícii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 23. mája (TASR) - Nemeckí sociálni demokrati naďalej strácajú podporu voličov, vyplýva z aktuálneho prieskumu, podľa ktorého by kresťanskí demokrati a liberáli mali väčšinu na vytvorenie koalície v Berlíne, ak by sa voľby do Spolkového snemu konali teraz.Dnes zverejnené výsledky prieskumu pre časopis Stern a televíziu RTL ukázali, že konzervatívneho bloku CDU/CSU sa za týždeň zvýšila o jedno percento na 39 percent. Liberáli z FDP si polepšili na deväť percent a skončili tak na treťom mieste.Sociálni demokrati (SPD) po nedávnej volebnej porážke v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko celoštátne naďalej strácajú a získali by 25 percent hlasov. Je to o jeden percentuálny bod menej než pred týždňom a dokonca o čosi menej než ich výsledok zo spolkových volieb v roku 2013.SPD pri takýchto číslach zaostáva o 14 percent za blokom CDU/CSU. Strana Ľavica stagnuje na úrovni ôsmich percent, zelení a pravicoví populisti z Alternatívy pre Nemecko (AfD) zotrvali na siedmich percentách. Podiel nevoličov a nerozhodnutých predstavuje 22 percent.Tzv. čierno-žltá koalícia CDU/CSU a FDP už v Nemecku vládla na spolkovej úrovni naposledy v rokoch 2009-13. Liberálom sa potom nepodarilo prekročiť päťpercentnú hranicu na vstup do parlamentu a kancelárka Angela Merkelová potrebovala SPD, aby mohla ďalej vládnuť.Pri otázke preferovaných kandidátov na spolkového kancelára sa rozdiel medzi Merkelovou (CDU) a jej vyzývateľom z SPD Martinom Schulzom zväčšuje. V porovnaní s minulým týždňom si Merkelová polepšila o jedno percento, zatiaľ čo Schulz si o dve pohoršil.Ak by o obsadení postu kancelára rozhodovali priame voľby, momentálne by si podľa prieskumu 51 percent oprávnených voličov zvolilo Merkelovú a 22 percent Schulza.Voľby do Spolkového snemu sa budú konať 24. septembra.