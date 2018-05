PRIESKUM: V SR sa 42,6 % ľudí domnieva, že v socializme sa žilo lepšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. mája - Medzi ľuďmi na Slovensku stále prevažuje nostalgia za životom pred Novembrom '89, aj keď sa v porovnaní s minulosťou znížila. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v apríli 2018 realizovala agentúra Focus.Až 42,6 percenta respondentov sa domnieva, že ľuďom sa lepšie žilo pred rokom 1989, pričom podľa 19,8 percenta výrazne lepšie a podľa 22,8 percenta o niečo lepšie. Opačný názor zastáva 32,1 percenta respondentov, 13 percent ľudí sa domnieva, že sa teraz žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989, podľa 19,1 percenta je to o niečo lepšie. Rozdiel v prospech prednovembrových nostalgikov je naďalej výrazný, pred 17 rokmi však bol až päťnásobne väčší.V roku 2001 súčasnosť preferovalo iba 12,8 percenta respondentov, kým život pred rokom 1989 uprednostňovalo až 61,9 percenta respondentov. Rozdiel medzi týmito dvoma skupinami bol vtedy až 49,1 percenta.Rozdiely v postojoch k životu pred a po roku 1989 medzi mužmi a ženami sú minimálne. Výrazným diferenciačným kritériom sú však vek a vzdelanie respondentov. Respondenti s nižším vzdelaním výrazne preferujú život do roku 1989 pred súčasnosťou, v skupine respondentov so stredoškolským vzdelaním s maturitou sú oba postoje zastúpené vyrovnane, medzi respondentmi s vysokoškolským vzdelaním prevažuje uprednostňovanie súčasnosti pred prednovembrovým socializmom.Nostalgia za životom v socializme stúpa so zvyšujúcim sa vekom. Preferuje ho až 72,5 percenta respondentov vo veku 65 a viac rokov, kým vo vekovej skupine 15 – 24 rokov je to len 15,8 percenta a v skupine 25 – 34 rokov 21,7 percenta.Z hľadiska volebných preferencií prejavujú najvyššiu mieru inklinácie k životu pred rokom 1989 voliči dvoch vládnych strán Smeru-SD a SNS. Na opačnom póle sa nachádzajú voliči dvoch strán parlamentnej opozície SaS a OĽaNO. Na úrovni priemeru sa nachádzajú voliči strán Kotleba – ĽSNS a Sme rodina. Mierne nadpriemerný príklon k životu v socializme prejavujú voliči Mosta-Híd a KDH.Agentúra Focus uskutočnila v dňoch 24. až 30. apríla 2018 prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1046 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.Reprezentatívny prieskum agentúry Focus sa uskutočnil v rámci projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte.