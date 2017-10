PRIESKUM: V Trenčianskom kraji vedie Baška pred Škultétym a Kaščákovou

Jaroslav Baška Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 9. októbra (TASR) – Ak by sa voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) konali koncom septembra, zvíťazil by so 40,6 percentami úradujúci predseda TSK Jaroslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, Strana zelených) pred nezávislým kandidátom Štefanom Škultétym (19,1 percenta) a Renátou Kaščákovou (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola), ktorú by volilo 13,2 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu Agentúry MVK.Podľa Pavla Haulíka z Agentúry MVK by podpora ostatných kandidátov neprekročila päť percent. Petra Hajšelová (Sme rodina – Boris Kollár) by získala 4,0 percenta hlasov, Nora Pániková (Strana zelených Slovenska) 1,7 percenta, Ferdinand Vavrík (nezávislý) 1,4 percenta a Igor Valko (Nový parlament) 0,6 percenta. Spomedzi respondentov, ktorí uvažujú o účasti na voľbách, si 19,3 percenta nevedelo vybrať žiadneho kandidáta.Agentúra MVK uskutočnila prieskum v dňoch 21. až 26. septembra. Výskumnú vzorku tvorilo 636 respondentov a bola reprezentatívna pre dospelú populáciu TSK z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a veľkostných kategórií sídiel. Prieskum bol realizovaný kvótnym výberom a technikou face-to-face interview (štandardizovaný rozhovor) prostredníctvom anketárskej siete.