PRIESKUM: V Žilinskom kraji má najvyššie šance J. Blanár a E. Jurinová

Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) – Ak by sa voľby predsedu vyššieho územného celku v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) konali tento víkend, zvíťazil by Juraj Blanár (Smer-SD). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre spravodajskú televíziu TA3.Súčasného predsedu kraja Blanára by volilo 32,2 percenta respondentov. Tesne za ním sa v prieskume umiestnila poslankyňa Národnej rady SR Erika Jurinová (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS) so ziskom 31,60 percenta. Na treťom mieste je nezávislý Marián Murín (13 percent).Prieskum uskutočnila agentúra medzi 6. až 18. októbrom na vzorke tisíc respondentov v každom z ôsmich slovenských krajov. Volebný model bol vypočítaný z odpovedí rozhodnutých respondentov, ktorých agentúra oslovila telefonicky. Ľuďom položila otázku:O post predsedu ŽSK sa uchádzajú Juraj Blanár (Smer-SD), Peter Cibulka (nezávislý), Kristián Hoffmann (Strana zelených Slovenska), Erika Jurinová (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS), Anton Martvoň (nezávislý), Marián Murín (nezávislý), Ján Mikolaj (SNS), Stanislav Pirošík (VZDOR - strana práce, KSS) a Peter Sagan (ĽSNS).