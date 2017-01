PRIESKUM: Väčšina Belgičanov si praje vládu pevnej ruky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. januára (TASR) – Prekvapivé výsledky priniesol rozsiahly prieskum verejnej mienky v Belgicku. Väčšina opýtaných uviedla, že demokracia a aktuálny politický systém nefungujú dobre, štátna moc by mala postupovať tvrdšie a výrazne sa prepadla dôvera v inštitúcie.Až 70 percent opýtaných si praje, ktorá opäť nastolí poriadok, vyplynulo z rozsiahleho sociologického prieskumu. V sondáži nie je jasne určené, čo presne tvrdší postup znamená. Hoci podpora posilnenia štátnej moci je najvyššia medzi obyvateľmi nad 65 rokov a s nižším vzdelaním, ten istý názor v sondáži vyjadrilo nezanedbateľných 47 percent opýtaných s univerzitným diplomom.Sociológ Benoit Scheuer, ktorý prieskum verejnej mienky organizoval, si hlasovanie ľudí vysvetľuje tak, že chcú obnovenie silných štátnych právomocí, respektíve. Podľa sociológa od vlády očakávajú, že zabráni preniknutiu nežiaducich vplyvov cez štátne hranice do krajiny a zamestnanie a sociálne výhody dožičí prioritne Belgičanom.Väčšina respondentov, až 63 percent, uviedla, že súčasný politický systém zlyháva. Len tretina opýtaných si myslí, že demokracia funguje dobre. Tri štvrtiny opýtaných majú pocit, že sa im elity nevenujú, informoval belgický denník Le Soir.Prepadla sa dôvera Belgičanov v štátne, európske inštitúcie aj cirkev. Najviac ľudí, 51 percent, uviedlo, že verí v neziskové organizácie. Na druhom mieste skončila dôvera v samého seba a najbližších ľudí. Pred dvadsiatimi rokmi neziskovkám verilo až 88 percent ľudí a približne polovica respondentov verila vzdelávacím inštitúciám, sociálnemu systému a politikom EÚ. Politickým stranám tentoraz prejavilo dôveru len deväť percent opýtaných.Cieľom prieskumu s názvom „Noir Jaune Blues“ bolo zmerať, ako sa zmenili názory Belgičanov za uplynulých 20 rokov. Objednal si ho belgický denník Le Soir, televízia a rozhlas RTBF a nadácia Ceci n’est pas une crise (Toto nie je kríza). Je to zopakovanie toho istého prieskumu z roku 1997, čo umožňuje dobré porovnanie výsledkov. V rámci sondáže bolo oslovených 4.734 respondentov.