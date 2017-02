Prieskum: Väčšina Maďarov si želá pragmatický vzťah s Ruskom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 1. februára (TASR) - Z trojice svetových politických vodcov - amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej - majú Maďari najpozitívnejší názor na Putina.Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu maďarského inštitútu Századvég, ktorý na vzorke 1000 ľudí vykonali pri príležitosti nedávneho nástupu Trumpa do úradu a štvrtkovej Putinovej návštevy v Budapešti.Až 75 percent opýtaných uviedlo, že si želá pragmatický a vzájomne prospešný vzťah Maďarska s Ruskom. Priateľský vzťah s touto veľmocou by preferovalo 18 percent Maďarov. Iba päť percent vyhlásilo, že Maďarsko by nemalo vôbec rokovať s Putinom.Na trojicu uvedených lídrov majú Maďari diametrálne rozdielny názor, pričom najmenej populárna z nich je nemecká kancelárka.Putina vníma pozitívne 35 percent respondentov, 44 percent ho označilo za nepopulárneho. Na Trumpa má dobrý názor 27 percent Maďarov, 38 percent ho odmieta a 34 percent účastníkov prieskumu uviedlo, že zatiaľ si na nového amerického prezidenta nevytvorili názor.V Maďarsku je Merkelová ďaleko najnesympatickejšia. Kancelárku vníma negatívne 64 percent opýtaných, obľubuje ju iba 26 percent respondentov.