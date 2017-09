PRIESKUM: Väčšina Nemcov podporuje vytvorenie tzv. jamajskej koalície

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Berlín 29. septembra (TASR) - Jasná väčšina Nemcov by po voľbách z minulej nedele privítala vytvorenie tzv. jamajskej vládnej koalície, čo je označenie vychádzajúce z charakteristických farieb jednotlivých politických síl, ktoré by sa v prípade takéhoto spojenectva pripomínali štátu vlajku Jamajky. Vyplýva to z výsledkov prieskumu televíznej stanice ZDF, ktoré dnes prevzala agentúra DPA.Podľa týchto údajov koalíciu vytvorenú konzervatívcami z bloku Kresťanskodemokratická únia/Kresťanskosociálna únia v Bavorsku (CDU/CSU), liberálmi zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) a zelenými považuje za dobré riešenie 59 percent opýtaných. Ďalších 22 percent hodnotí túto možnosť opačne a 15 percentám je to jedno.Prieskum ZDF tiež ukázal, že len 23 percent respondentov by považovalo za lepšie, keby Nemecku ďalej vládla tzv. veľká koalícia, ktorú doteraz tvorili CDU/CSU na čele s kancelárkou Angelou Merkelovou a sociálni demokrati (SPD). Rozhodnutie SPD odísť po voľbách do opozície víta 62 percent účastníkov a len 29 percent je proti.Na otázku ohľadne očakávania, či bude pravicovopopulistická Alternatíva pre Nemecko (AfD) po vstupe do Spolkového snemu dlhodobo úspešná, odpovedalo 23 percent opýtaných "áno" a 72 percent "nie".Merkelová ešte v pondelok vyhlásila, že po nedeľňajších voľbách do Spolkového snemu, z ktorých bol najúspešnejší jej blok CDU/CSU, sú dve možné podoby vládnej koalície - buď pokračovanie spolupráce s SPD, alebo vytvorenie nového spojenectva s liberálmi a zelenými.Sociálni demokrati však oznámili odchod do opozície vzhľadom na svoj volebný výsledok, ktorý bol pre stranu najhorší od roku 1949.Šéf Merkelovej úradu Peter Altmaier dnes nevylúčil, že koaličné rokovania sa nepodarí zavŕšiť do konca tohto roka. Ako uviedol pre spravodajský časopis Focus, pri vytváraní novej koaličnej vlády je "rozhodujúci obsah, a nie dátum".