PRIESKUM: Väčšina Nemcov sa aj napriek berlínskemu útoku cíti bezpečne

Ľudia v blízkosti miesta činu, kde utečenec v kamióne 19. decembra 2016 pozrážal dav ľudí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 6. januára (TASR) - Väčšina Nemcov sa domnieva, že ich krajina je aj napriek predvianočnému útoku kamiónom v Berlíne s 12 obeťami na ľudských životoch bezpečným miestom. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý vo štvrtok večer zverejnila stanica ARD.Až 73 percent respondentov uviedlo, že sa v Nemecku cíti bezpečne. Záporne odpovedalo 26 percent a jedno percento opýtaných svoj názor odmietlo poskytnúť, sumarizuje agentúra AP.Pozitívny pocit zdieľali prívrženci všetkých politických strán okrem stúpencov nacionalistickej Alternatívny pre Nemecko (AfD), z ktorých sa o svoju bezpečnosť obáva 66 percent.Všeobecne sa očakáva, že v parlamentných voľbách na jeseň tohto roku by AfD mohla získať až vyše desať percent hlasov.Prieskumu sa v dňoch 2.-3. januára telefonicky zúčastnilo 1005 osôb; štatistická chyba tohto výskumu môže byť do 3,1 percenta.