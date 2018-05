PRIESKUM: Viac ako 62 % firiem je spokojných s e-službami štátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 22. mája (TASR) – Viac ako 62 % firiem je spokojných s elektronickými službami štátu, a 80 % podnikateľov je presvedčených o tom, že on-line vybavovanie je lepšie, ako ísť osobne na úrad. To sú zistenia, ktoré priniesol prieskum Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) o spokojnosti s týmito službami. V utorok o tom informoval médiá odbor komunikácie a protokolu úradu.Priamu nespokojnosť deklarovalo 10 % opýtaných, to platí ako pre segment občanov, tak aj pre firmy, vyplynulo ďalej zo zistených údajov.Z výsledkov vyplýva, že viac ako polovica občanov, ktorí využili e-služby, je s nimi spokojná.reagoval vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) s tým, že najpotrebnejšou zmenou je zjednodušenie on-line služieb.pripomenul.Telefonický prieskum medzi dospelými občanmi SR, bežnými užívateľmi e-služieb a firmami sa uskutočnil od 12. januára do 6. februára 2018.