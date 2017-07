PRIESKUM: Vo Valónsku prekvapivo rastie podpora marxistickej strany

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. júla (TASR) - Menší šok spôsobil v Belgicku prieskum verejnej mienky, podľa ktorého by voľby vo Valónsku, južnej frankofónnej časti Belgicka, v súčasnosti vyhrala Belgická robotnícka strana (PTB) označovaná za marxistickú.Belgická televízna stanica RTBF dnes preto vyzvala svojich divákov a občanov krajiny, aby sa v utorok zapojili do televíznej diskusie na tému, čo by sa stalo, ak by sa PTB naozaj dostala k moci.RTBF pripomenula prieskum verejnej mienky, ktorý si objednala vládnuca liberálna strana Reformné hnutie (MR) v inštitúte Dedicated Research. Výsledky prieskumu zverejnili 1. júla médiá patriace vydavateľstvu Sudpresse a podľa nich má PTB vo Valónsku prekvapujúcu podporu 25 percent voličov. Na druhom mieste je MR a až na tretie miesto (16 percent) sa prepadla Socialistická strana (PS), ktorá po desaťročia dominovala politickej scéne Valónska.komentoval situáciu politológ Pierre Vercauteren z Katolíckej univerzity v Leuvene (UCL). Doteraz to totiž boli socialisti, ktorí na regionálnej a komunálnej úrovni reprezentovali ľavicovú politiku a od 80. rokov 20. storočia sa ich voličská podpora sa pohybovala od 30 do 35 percent.Podľa RTBF je pre odporcov PTB víťazstvo komunistov vo Valónsku synonymom pre chaos, pokles investícií, podnikanie ochromené strachom či politický pat rokovaní s Flámskom ohľadom budúcnosti federácie. Aj preto sa táto televízna stanica rozhodla spoznať názory širšej verejnosti na potenciálne novú politickú situáciu na juhu krajiny.