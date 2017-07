PRIESKUM: Voľby by vyhral Smer-SD, ĽSNS by predbehla OĽaNO-NOVA

NRSR, ilustračné foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici júla, so ziskomhlasov by v nich zvíťazila strana. Vyplýva to z telefonického prieskumu verejnej mienky agentúry AKO, ktorý sa uskutočnil od 14. do 19. júla na vzorke 1000 respondentov.Na druhej priečke by skončilaa na tretej. Do parlamentu by sa dostala aj, ktorá oproti poslednému prieskumu predbehla. Ďalej nasledujúTakýto volebný zisk by znamenal, že Smer-SD by v NR SR obsadil 41 mandátov, SaS 25, SNS 17, ĽSNS 16, OĽaNO-NOVA 14, Sme rodina 14, Most-Híd 12 a KDH 11. Súčasná vládna koalícia Smer-SD, SNS a Most-Híd by tak so 70 kreslami nemala väčšinu.Pred bránami parlamentu by podľa prieskumu zostaliOtázka v prieskume znela:. Okrem tých, ktorí svoju preferenciu povedali, 11,5 percenta respondentov deklarovalo, že by určite nešlo voliť, 16,4 percenta nevedelo, koho by teraz volili, a 1,2 percenta odmietlo prezradiť, koho by volili.