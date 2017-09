PRIESKUM: Voľby by vyhral Smer-SD pred SaS a Kotlebovou ĽSNS

Na snímke poslanci parlamentu Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 22. septembra (TASR) – Ak by sa voľby do parlamentu konali teraz, zvíťazila by v nich strana Smer-SD. Volilo by ju 27,3 percenta voličov, v parlamente by obsadila 44 kresiel. Vyplýva to zo septembrového telefonického prieskumu agentúry AKO. Jeho výsledky zverejnila dnes.Druhé najvyššie volebné preferencie má strana SaS, ktorá v prieskume získala 16,1 percenta. Za ňou nasleduje ĽSNS s 10,9 percenta. Na štvrtom mieste sa v prieskume umiestnilo hnutie Sme rodina, ktoré získalo 9,2 percenta, nasleduje SNS s 9 percentami a hnutie OĽaNO-NOVA, ktoré by volilo 8,9 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostali ešte strany Most-Híd (7,3 percenta) a KDH (5,1 percenta).Povinné päťpercentné kvórum by neprekonala strana SMK-MKP (4,2 percenta). Ďalšie strany majú volebné preferencie pod úrovňou jedného percenta: Strana zelených Slovenska (0,7 percenta), Sieť (0,3 percenta), KSS (0,2 percenta), Šanca (0,2 percenta).V prieskume si v porovnaní s augustovým prieskumom polepšil Smer-SD o 2,3 percenta. Ďalšie vládne strany si pohoršili, SNS o jednu desatinu a Most-Híd o dve desatiny percenta. Poklesla aj SaS (o 2 percentá), Sme rodina (0,2 percenta) a ĽSNS (0,1 percenta). Hnutie OĽaNO-NOVA ostalo na rovnakej úrovni ako v auguste. Stratilo aj mimoparlamentné KDH (0,9 percenta).Prieskum volebných preferencií uskutočnila agentúra AKO v dňoch 18. až 20. septembra formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. Otázka znela: