PRIESKUM: Voľby by vyhral Smer-SD pred SaS a SNS

Bratislava 26. septembra (TASR) – Najsilnejšou politickou stranou na Slovensku zostáva Smer-SD, ktorú by volilo 27,5 percenta opýtaných voličov. Za ním nasleduje SaS so ziskom 15,5 percenta hlasov a SNS s 11,5 percenta. Vyplýva to z volebného prieskumu agentúry Median SK.Spoločnosť uskutočnila prieskum na vzorke 1125 respondentov vo veku 18 a viac rokov v období od 24.7.2017 do 20.8.2017.Polovica dát bola zozbieraná pred vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS a väčšina pred odvolaním ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS). Stredné obdobie zberu bolo 6. – 7. augusta tohto roka.Podľa prieskumu by ľudia posunuli do parlamentu aj OĽaNO-NOVA (9,0 percenta), ĽSNS (8,5 percenta), KDH (8,0 percenta), Sme rodina (6,0 percenta) a Most-Híd taktiež so šiestimi percentami.SMK by získala 4,5 percenta a spolu so stranou #Sieť (1,0 percenta) by skončila pred bránami parlamentu. Ostatné strany by podľa prieskumu získali spolu 2,5 percenta hlasov.Na voľbách do Národnej rady SR by sa určite zúčastnilo 33 percent respondentov, 20 percent sa vyjadrilo, že sa skôr zúčastnia, a približne tri percentá opýtaných ešte neboli rozhodnutí. K volebným urnám by určite nepristúpilo 37,5 percenta respondentov a ďalších sedem percent by sa skôr nezúčastnili.Reprezentatívny prieskum sa realizoval formou osobných rozhovorov a prostredníctvom webových dotazníkov.