PRIESKUM: Voľby by vyhral Smer-SD, v NR SR by bolo osem strán

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v apríli, do parlamentu by sa dostalo spolu osem strán. Vyhral by Smer-SD so ziskom 27,1 percenta hlasov. Druhá by skončila SaS, ktorú by volilo 17,6 percenta ľudí, a tretia SNS s 11,4 percentami voličov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov robila v dňoch 24. - 26. apríla agentúra AKO.Štvrtá je v prieskume strana ĽSNS, ktorej by hlas odovzdalo 10,5 percenta opýtaných. Nasleduje OĽaNO-NOVA s 8,9 percentami, Sme rodina so ziskom 7,1 percenta hlasov a Most-Híd so 6,4 percentami. Poslednou stranou, ktorá by sa do parlamentu dostala, by bolo KDH (6,2 percenta). Mimo by opäť zostali SMK (3,5 percenta), #Sieť (0,6 percenta), KSS (0,4 percenta) a Strana zelených Slovenska (0,3 percenta).Podľa prieskumu by išlo voliť 70,5 percenta opýtaných. Ďalších 11,8 percenta by určite voliť nešlo a 15,9 percenta respondentov nevedelo, koho by teraz volilo. Takmer dve percentá opýtaných odmietli povedať, komu by dali hlas.Agentúra sa respondentov pýtala, koho by volili teraz. Názvy strán a hnutí čítali pracovníci osloveným ľuďom v náhodnom poradí.