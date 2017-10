Prieskum: Voľby do českej Snemovne by vyhralo ANO so ziskom 26,5 %

Líder politického hnutia ANO Andrej Babiš . Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 13. októbra (TASR) - Víťazom volieb do českej Snemovne by sa podľa prieskumu agentúry Focus stalo hnutie ANO s podporou 26,5 percenta hlasov. ČSSD by získala 15,7 percenta hlasov a komunisti 12,4 percenta.V Snemovni by zasadli aj zástupcovia ODS, ktorá by dostala 9,9 percenta. SPD by oslovila 7,1 percenta voličov a TOP 09 rovných sedem percent. Piráti by dostali 6,6 a ľudovci 6,2 percenta hlasov.Mimo hru by podľa prieskumu, ktorý sa vzťahuje k počiatku októbra, zostalo hnutie STAN s podporou 2,9 percenta a zelení, ktorým by dalo hlas 2,6 percenta, informoval dnes webový spravodajský portál Novinky.cz.Na voľbách by sa zúčastnilo 64 percent oprávnených voličov.uviedla agentúra Focus." uviedla agentúra, podľa ktorej potenciál ostatných strán nepresahuje 15 percent.Šéf hnutia ANO Andrej Babiš vyhlásil, že v prípade víťazstva jeho strany je pripravený riadiť vládu, pričom prekážku nevidí ani v trestnom stíhaní v kauze Čapí hnízdo (Bocianie hniezdo), v ktorej je podozrivý z dotačného podvodu. Babiš, ktorý je slovenského pôvodu, chce však riadiť vládu len jedno volebné obdobie.Voľby do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu, sa uskutočnia 20.-21. októbra.