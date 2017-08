PRIESKUM: Voľby predsedu Banskobystrického kraja by vyhral Ján Lunter

Na snímke zľava syn kandidáta na post predsedu BBSK Ondrej Lunter a kandidát na post predsedu BBSK Ján Lunter počas oficiálneho ohlásenia kandidatúry na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Banská Bystrica, 3. apríla 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) – Najväčšie šance stať sa predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja má podnikateľ Ján Lunter a úradujúci predseda BBSK Marián Kotleba (ĽSNS). Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus zrealizovanom na objednávku jedného z kandidátov na predsedu BBSK Martina Juhaniaka. Výsledky prieskumu zverejnil Focus dnes.Lunter sa v prieskume dostal na čelo kandidátov, volilo by ho 21,8 percenta rozhodnutých respondentov. V poradí druhý Kotleba mierne zaostal s výsledkom 21,1 percenta. Kotleba svoju kandidatúru zatiaľ neoznámil.Poslanec Národnej rady SR Martin Klus (SaS) by získal 14,4 percenta, Martin Juhaniak 10,9 percenta a Stanislav Mičev 10,1 percenta, Jozef Šimko 5,8 percenta, Pavel Greksa 4,8 percenta, Ivan Saktor, Milan Urbáni zhodne 4,2 percenta a Igor Kašper 2,7 percenta.V prieskume agentúra Focus položila aj hypotetickú otázku pre prípad, že by sa Kotleba rozhodol nekandidovať v regionálnych voľbách. Aj v takom prípade by podľa prieskumu zvíťazil Ján Lunter so ziskom 23,2 percenta.Za ním by nasledovali Martin Klus (19,2 percenta), Martin Juhaniak (14,3 percenta), Stanislav Mičev (13,9 percenta), Jozef Šimko (8,1 percenta), Pavel Greksa (6,3 percenta), Ivan Saktor, Milan Urbáni (obaja zhodne 5,9 percenta) a Igor Kašper (3,2 percenta).Focus prieskum uskutočnil v dňoch 31. júla až 10. augusta formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1033 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu Banskobystrického kraja vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkostných kategórií sídiel a okresného členenia kraja.