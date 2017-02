PRIESKUM: Voliči z piatich krajín EÚ túžia po silných vládcoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. februára (TASR) - Väčšina Európanov sa domnieva, že ich krajina je v úpadku, čo prispieva k nárastu nedôvery voči politickým stranám a medzinárodným inštitúciám a je hnacím motorom pre populizmus. Vyplýva to z dnes zverejneného prieskumu verejnej mienky uskutočneného v piatich najväčších krajinách EÚ.Prieskum uskutočnila spoločnosť Ipsos Global Advisor v období október-november 2016 v najväčších krajinách Únie: Francúzsko, Nemecko, Británia, Španielsko a Taliansko.Prieskum naznačil, že v Taliansku sa až 73 percent respondentov domnieva, že ich krajina je v úpadku. Tento názor zdieľa 69 percent Španielov, 67 percent Francúzov, 57 percent Britov a 47 percent Nemcov.Väčšina Francúzov (61 percent), Talianov (60 percent) a Španielov (56 percent) je presvedčená, že ich generácia má horší život ako mali ich rodičia, s čím súhlasí 44 percent Nemcov a 43 percent Britov.Aj v dôsledku takýchto nálad majú obyvatelia krajín EÚ malú alebo žiadnu dôveru vo svoje vlády. Vyjadrilo to 89 percent Španielov, 80 percent Talianov, 77 percent Francúzov, 70 percent Nemcov a 66 percent Britov.V Španielsku je najvyššia aj nedôvera voči medzinárodným inštitúciám - 77 percent. Silnú nedôveru voči nim pociťujú aj Francúzi (65 percent), Taliani (64 percent), Nemci a Briti (po 59 percent).Prieskum Ipsos Global Advisor upozornil, že takéto nálady vytvárajú živnú pôdu pre populizmus. Okrem Nemecka (34 percent), väčšina respondentov z ostatných krajín verí, že ich krajina potrebuje silného vodcu. Tvrdí to 72 percent Španielov, 70 percent Francúzov, 67 percent Talianov a Britov.V tejto súvislosti, pre zlepšenie situácie v krajine, až 80 percent Francúzov tvrdí, že sú pripravení hlasovať za. S rovnakým názorom súhlasí aj 68 percent Talianov a 50 percent Britov, ale iba 21 percent Nemcov. V Španielsku sa 62 percent respondentov vyslovilo v prospech lídra, ktorý je pripravený "radikálne zmeniť súčasný stav vecí".Do tohto kontextu zapadá aj odklon od politickej korektnosti, čiže skutočnosť, že 52 percent Španielov a 51 percent Francúzov je pripravených vo voľbách dať hlas strane, ktorej šéf sa nebojí hovoriť to, čo si myslí, aj keď to niektorých z nich uráža.Ten istý prieskum upozornil, že európske krajiny, ktoré boli v ostatnom čase zasiahnuté terorizmom, sú viac naklonené chrániť sa, čiže aj za cenu obmedzenia verejných slobôd. Priznalo to 59 percent respondentov vo Francúzsku a 55 percent Belgičanov, avšak iba 35 percent Talianov a 31 percent Španielov.