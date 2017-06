Prieskum YouGov naznačuje, že z britských volieb vzíde koaličná vláda

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. júna (TASR) - Podpora britskej Labouristickej strany v prieskumoch necelý týždeň pred predčasnými parlamentnými voľbami, naďalej stúpa. Dnešný prieskum inštitútu YouGov ukázal, že labouristov by teraz volilo 38 percent opýtaných a v 650-člennej Dolnej komore parlamentu by získali 261 poslaneckých kresiel. Vládnucich konzervatívcov premiérky Theresy Mayovej by teraz volilo 42 percent opýtaných, čo znamená 308 kresiel a stratu parlamentnej väčšiny.Všetko naznačuje návrat k systému dvoch hlavných strán, ktoré sa v Británii striedajú pri moci od konca druhej svetovej vojny. Teraz by spoločne získali 80 percent hlasov. Podpora veľkých strán narastá na úrok malých.Podľa dnešného prieskumu YouGov by Liberálnych demokratov volilo deväť percent opýtaných, čo znamená 10 poslaneckých kresiel a Stranu nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) iba tri percentá, do parlamentu by sa teda vôbec nedostala. Škótsku národnú stranu by volili štyri percentá opýtaných, čo znamená 47 poslaneckých kresiel, uvádza na svojej webovej stránke YouGov.V najnovšom prieskume spoločnosti ComRes pre denníky The Independent a Sunday Mirror majú vládnuci konzervatívci väčší - až 12-percentný náskok ako v iných nedávnych prieskumoch, píše BBC. V tomto prieskume by Konzervatívnu stranu volilo 47 percent respondentov a labouristov 35 percent. Hodnotenie premiérky Mayovej je však prvýkrát od jej nástupu do funkcie negatívne. Kladne ju podľa ComRes hodnotí 39 percent opýtaných a negatívne 42 percent.BBC informuje ešte o jednom prieskume, podľa ktorého sa vo štvrtok chystajú k voľbám takmer dve tretiny mladých voličov. V roku 2015 ich prišlo 43 percent. Prieskum uskutočnila agentúra ICM pre kampaň Hope not Hate (Nádej, nie nenávisť) a Národnú úniu učiteľov. Vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov chce 68 percent z mladých, ktorí sa zaregistrovali ako voliči, voliť labouristov.Za najväčšiu prioritu považuje 54 percent mladých ľudí z tejto vekovej kategórie národnú zdravotnú starostlivosť (NHS), brexit je až na druhom mieste (26 percent) a na treťom a štvrtom mieste spomedzi ich priorít sú vzdelávanie a platby za školné.