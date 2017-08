PRIESKUM: Za najväčšie hrozby považujú ľudia IS a klimatickú zmenu

Bojovníci hnutia Islamský štát, ilustračná snímka. foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. augusta (TASR) - Za jednu z najväčších hrozieb pre spoločnosť považujú ľudia militantnú organizáciu Islamský štát (IS), ale aj klimatickú zmenu. Vyplýva to zo zverejnených výsledkov prieskumu, ktorý vykonal od februára do mája inštitút Pew Research Center na vzorke takmer 42.000 respondentov z 38 krajín. O jeho výsledkoch informovala agentúra DPA.Takzvaný Islamský štát ako vôbec najväčšiu hrozbu vnímala väčšina ľudí pochádzajúcich z niektorej z 18 krajín vrátane Spojených štátov, Nemecka, Francúzska a Austrálie. Klimatickej zmeny sa najviac obávali respondenti žijúci v 13 krajinách vrátane Kanady, ale aj štátov ležiacich v južnej Afrike a Latinskej Amerike.Islamský štát pritom za najväčšiu hrozbu považovalo približne 62 percent opýtaných, zatiaľ čo o klimatickej zmene takto zmýšľalo asi 61 percent respondentov. Za ďalšie hrozby účastníci prieskumu označili útoky hackerov z iných krajín (51 percent respondentov), globálnu ekonomiku (51 percent) a utečeneckú krízu (39 percent).Približne tretina opýtaných mala obavy z moci a vplyvu Spojených štátov, pričom zhruba rovnaký počet respondentov sa zase obával moci a vplyvu Ruska a Číny.