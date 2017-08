Prievidza chce rozvíjať prácu s mládežou

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván

Prievidza 24. augusta (TASR) - V deviatich kľúčových oblastiach plánuje samospráva Prievidze rozvíjať prácu s miestnou mládežou. Stratégiu, ktorá určuje ciele a priority v tejto oblasti, schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň."Stratégia rozvoja práce s mládežou sa prijíma aj na národnej, aj na regionálnej úrovni, takže z týchto dokumentov sme vychádzali aj pri tvorbe tej mestskej. Naša stratégia má deväť kľúčových oblastí, sú v nej určené priority a ciele, ktoré chceme v jednotlivých oblastiach dosahovať do roku 2023," ozrejmil Alojz Vlčko z Mestského úradu v Prievidzi.Pri rozvoji práce s mládežou sa chce mesto konkrétne zamerať na jej vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť a podnikavosť, zdravie a životný štýl. Chce tiež rozvíjať participáciu mladých na aktivitách v meste, ochrane životného prostredia, dobrovoľníctve, sociálnom začlenení či zvyšovať ich informovanosť o globálnych témach. "Tam, kde je to náležité, kde má samospráva kompetencie, sa budú pripravovať rôzne aktivity na to, aby sa ciele napĺňali," zhrnul Vlčko.Na realizácii aktivít chce mesto podľa neho spolupracovať s viacerými inštitúciami, krajom, štátnou správou, neziskovým sektorom či školami. "Navrhli sme, že raz ročne v decembri bude zasadať Fórum detí a mládeže. Ide o neformálnu platformu, kde sa stretávajú zainteresovaní, členovia žiackych školských rád, pedagógovia, pracovníci s mládežou a ľudia z tretieho sektora. Na tomto stretnutí podľa jednotlivých oblastí pripravíme plán činností na nasledujúci rok," dodal.