Prievidza chce získať do majetku nové napojenie do priemyselného parku

Okresné mesto Prievidza.

Prievidza 3. februára (TASR) - O nadobudnutie stavby v podobe nového napojenia do priemyselného parku v Prievidzi prejavila záujem samospráva mesta. Vybudovanie stavby, ktorá okrem komunikácie zahŕňa i ďalšiu infraštruktúru, zabezpečila spoločnosť MH Invest II ešte vlani. Zámer prevodu majetku v priemyselnom parku odobrili aj prievidzskí mestskí poslanci na svojom tohtotýždňovom rokovaní.uviedol viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina.O podmienkach nadobudnutia majetku v priemyselnom parku bude samospráva so štátnou spoločnosťou rokovať. To, či majetok mesto kúpi, bude práve podľa Maxinu predmetom rokovania.vysvetlil.skonštatoval prievidzský viceprimátor.O výsledkoch rokovania bude mesto informovať, zároveň ich predloží mestským poslancom a bude sa môcť rozhodnúť, či dohodnuté podmienky bude radnica akceptovať, avizoval Maxina.