Prievidza chce zrekonštruovať Dom smútku na hlavnom cintoríne

Prievidza 13. septembra (TASR) - Samospráva Prievidze má záujem zrekonštruovať Dom smútku na Mariánskej ulici na hlavnom mestskom cintoríne. Dodávateľa prác už hľadá prostredníctvom verejnej súťaže, náklady na rekonštrukciu odhadla na vyše 330.000 eur. Vyplýva to z oznámenia, ktoré uverejnila vo vestníku verejného obstarávania.Dom smútku by mal budúci rok prejsť celkovou obnovou, ktorá podľa radnice spočíva v rekonštrukcii strešného plášťa, zateplení objektu, výmene výplní otvorov, rekonštrukcii elektroinštalácie, elektrického vykurovania, sociálnych zariadení, rozvodov vody a kanalizácie, tiež v inštalácii klimatizácie, podhľadov, výmene nášľapných podlahových vrstiev, obkladov a prípojky nízkeho napätia."Rekonštrukcia nemá za cieľ meniť celkový vzhľad objektu, dôjde k zlepšeniu podmienok využívania objektu," skonštatovala v oznámení samospráva mesta.Náklady na rekonštrukciu objektu odhadla radnica na 334.480 eur bez dane z pridanej hodnoty. Svoje ponuky môžu záujemcovia o zákazku predkladať do 9. októbra, kritériom pre výber víťaza súťaže bude najnižšia cena.Investíciu bude mesto financovať zo svojho rozpočtu.