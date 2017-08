Prievidza investuje do ďalšej modernizácie budovy umeleckej školy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 10. augusta (TASR) - Zateplením severnej steny objektu a rekonštrukciou lodžií, ktoré sú jej súčasťou, aktuálne zabezpečuje mesto Prievidza ďalšiu obnovu Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Ladislava Stančeka na Rastislavovej ulici. Do prác investuje vyše 30.000 eur, informoval hovorca mesta Michal Ďureje. "Ďalšia obnova objektu zlepší podmienky pri umeleckom vzdelávaní detí," skonštatoval.Dodávateľom prác je spoločnosť OB-BELSTAV, s.r.o., so sídlom v Olešnej, zmluvu o dielo s ňou mesto podpísalo v polovici júla. Firma sa zaviazala, že práce dokončí do 45 dní od odovzdania staveniska. Mesto zaplatí za zateplenie severnej steny budovy a rekonštrukciu lodžií 32.312,33 eura s daňou z pridanej hodnoty.Práce na severnej strane objektu sfinalizujú jeho kompletné zateplenie, rekonštrukciu zvyšných stien zabezpečila radnica ešte vlani. Do zateplenia južnej, východnej, západnej steny, nového prestrešenia a vybudovania bezbariérového vstupu vtedy investovala takmer 70.000 eur. "Samospráva plánuje v budúcnosti aj rekonštrukciu hlavnej koncertnej sály v ZUŠ, aby sa v nej predovšetkým zlepšila akustika," dodal Ďureje.Škola, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pripravuje žiakov v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore.