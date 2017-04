Prievidza opäť ožije džezom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 20. apríla (TASR) - Prievidza bude opäť patriť džezu a jemu podobným žánrom, a to počas Fúzií - festivalu nielen o jazze. Podujatie ponúkne aj tento rok 28. a 29. apríla vystúpenia domácich i zahraničných hudobníkov."Festival sa vracia k pôvodnému aprílovému termínu a do deviateho ročníka vstupuje s novým realizačným tímom, novým vizuálom, v nových priestoroch a s pestrou dramaturgiou. Prinesie štyri zaujímavé profesionálne koncertné vystúpenia, a ako je pre Fúzie typické, aj edukačné aktivity," uviedla Nina Rusková z Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi, ktoré je organizátorom podujatia.Fúzie odštartujú v piatok 28. apríla dopoludnia v dome kultúry vokálne a inštrumentálne workshopy, ktoré budú viesť Sisa Fehér a členovia kapiel Fehero Rocher a Matúš Jakabčič CZ-SK Big band. Popoludní budú pokračovať prehliadkou big bandov a súborov zo základných umeleckých škôl (ZUŠ). Predstavia sa Big bandy a súbory ZUŠ Humenné, ZUŠ Nováky, HTS Zvolen a ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi. Prvý festivalový deň uzavrie koncert Matúš Jakabčič CZ-SK Big band.Edukačno-motivačné stretnutie v Galérii Artpoint otvorí druhý festivalový deň v sobotu 29. apríla o 17.00 h. Hudobné stvárnenie knihy Paula Coelha Alchymista predvedú Martin Mayr a David Juraj Raši, úryvky bude čítať Hanka Hanešová. S Little Jazz Mass sa predstaví vokálna skupina Womanvocal.Festival vyvrcholí o 19.00 h v sále kina Baník senior jazz koncertom, počas ktorého divákom predvedie svoje hudobné nadanie poľská bluesová kapela Gruff, David Juraj Raši a Martim Mayr, tiež kvarteto slovenskej multižánrovej speváčky a skladateľky Sisa Feher & Fehero Rocher.Spoluorganizátormi podujatia sú ZUŠ Ladislava Stančeka, občianske združenie K-2000 a Artpoint. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným organizátorom minulých ročníkov Fúzií bolo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.