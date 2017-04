Prievidza privítala okolo 100 plachtárov, súťaží aj Juhoafričan

Ilustračná snímka Foto: TASR/Alexandra Moštková Ilustračná snímka Foto: TASR/Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 23. apríla (TASR) - Prievidzské letisko obsadili piloti s vetroňmi. Na desiatom ročníku medzinárodnej plachtárskej súťaže Flight Challenge Cup (FCC) Gliding sa predstaví okolo 100 pilotov z viacerých krajín sveta. Dnes ju slávnostne otvorili."Je to jubilejný ročník FCC gliding a ja si myslím, že keď nám vyjde počasie, tak by sa to malo všetko podariť. Štartujúcich je okolo 100 a sú aj z ďalekej Afriky, z Ruska, potom sú tu Francúzi, Nemci, je tu asi 14 štátov," povedal riaditeľ súťaže Jozef Horňák.Na súťaž podľa neho prišli z toho dôvodu, že je tam stále dobré počasie. "Prievidza je tým vyhlásená, že to počasie je tu stále vynikajúce. Druhý týždeň bude určite dobré," vysvetlil.Po prvý raz bude súťažiť na FCC gliding i Nico Le Roux, pilot z Juhoafrickej republiky. "Mám niekoľko veľmi dobrých priateľov zo Slovenska, ktorých stretávam po celom svete. Pozvali ma na túto súťaž do Prievidze, že sú tu veľmi dobrí ľudia, krásne prostredie, hory, mesto. Som veľmi poctený, že tu môžem byť," uviedol. Juhoafričan si podľa svojich slov nie je istý, či vo svojej triede vyhrá. "Komunita plachtárov je malá, je nás okolo 500 až 600, sme všetci priatelia. Vždy to záleží na podmienkach, ako sa umiestnime," uzavrel.Každoročne piloti odlietajú minimálne osem disciplín, pripomenul Horňák. "Nech nám pánbožko dá, aby bolo stále osem," podotkol. Súťažiaci v minulých rokoch odlietali i rekordne dlhé disciplíny. "No, 600 kilometrov máme viac uletených, máme aj 750 kilometrov, ale budeme radi, keď po tomto bláznivom aprílovom počasí budú aj nejaké 500-kilometrové," dodal riaditeľ súťaže.Plachtári budú do 4. mája súťažiť v troch triedach: klubovej, zmiešanej a 15-metrovej. Prvé disciplíny by mali odletieť ešte dnes. Organizátormi súťaže sú Košická letecká agentúra a Aeroklub Prievidza.