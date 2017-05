Prievidza sa pre spory s dodávateľom tepla obrátila na súd

ilustračné foto Foto: TASR/AP ilustračné foto Foto: TASR/AP

Prievidza 17. mája (TASR) - Mesto Prievidza sa pre dlhotrvajúce spory s akciovou spoločnosťou Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), kde je väčšinovým akcionárom, obrátilo na súd. Podľa vyjadrenia samosprávy zástupcovia firmy odmietajú členom dozornej rady sprístupniť materiály, predseda predstavenstva mal tiež konať vo viacerých veciach protizákonne. Menšinový akcionár, Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), vyjadrenia mesta odmietajú.Ešte v apríli 2016 boli do orgánov PTH zvolení noví zástupcovia predstavenstva a dozornej rady. Predsedom predstavenstva sa stal nominant baní Jaroslav Šinák, ďalším členom predstavenstva je právnik mesta Róbert Pietrik. V dozornej rade je za mesto primátorka Katarína Macháčková a mestský poslanec Ľuboš Jelačič, za HBP Milan Minárik a Igor Hoppan.Firma má mať troch členov predstavenstva, dvaja z nich, ktorí boli zvolení - predseda predstavenstva a jeden člen majú za spoločnosť konať spoločne. "Predseda predstavenstva koná na základe akéhosi poverenia spoločnosti, ktoré dokonca podpísal sám sebe, plus ďalší minulý člen predstavenstva. A na základe toho vystupuje vo funkcii ako riaditeľ, pričom táto funkcia nikdy nebola predstavenstvom alebo valným zhromaždením schválená," tvrdí Pietrik. Všetky úkony, ktoré Šinák ako riaditeľ vykonal, sú tak podľa neho zo zákona neplatné, a to vrátane návrhu na cenu tepla.Členovia dozornej rady za mesto zároveň tvrdia, že im zástupcovia PTH dlhodobo odopierajú sprístupniť materiály o hospodárení spoločnosti, ktoré od nich žiadali opakovane, pričom od nich chceli fotokópie alebo originálne spisy alebo ich od nich vyžadovali obdobným spôsobom. Macháčková uviedla, že jej dovolili vo firme si dokumenty len odpísať. "Na základe tohto nemohli robiť kvalifikovane, relevantne svoju kontrolnú činnosť, preto sa svojich práv domáhali aj tým, aby súd vydal neodkladné opatrenie, ktoré už bolo v troch prípadoch vydané," skonštatoval Pietrik. Samospráva sa podľa neho bude domáhať aj toho, aby Šinák konal s ďalším členom predstavenstva.Mesto svoje tvrdenia podložilo i právnou analýzou, dalo ju vypracovať advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave, ktorá sa zameriava na riešenie sporov v oblasti energetiky.HBP ako menšinový akcionár vyjadrenia mesta o neplatnosti úkonov Šináka odmieta. "Jaroslav Šinák bol opakovane, tretíkrát zvolený jednomyseľne oboma akcionármi na valnom zhromaždení 26. apríla 2016 za predsedu predstavenstva PTH. Šinák koná v mene PTH legitímne a žiadny z jeho právnych úkonov nebol vyhlásený za neplatný. V situáciách umožňujúcich rôzny výklad postupuje podľa vypracovaných právnych analýz," reagovala hovorkyňa HBP Adriana Siváková.Všetky dokumenty, o ktoré žiadali spoločnosť členovia dozornej rady (vrátane zástupcov HBP), boli zo strany PTH podľa jej ďalších slov sprístupnené, pričom sú o tom aj písomné záznamy. "Problém nie je v poskytovaní informácií a dokumentov, ktoré sú členom dozornej rady k dispozícii, ale vo výklade povinnosti vytvárania tzv. duplicitných archívov, t.j. fotokópií dokumentácie spoločnosti mimo jej sídla. V PTH bol totiž v minulosti zaznamenaný bezpečnostný incident, keď boli neoprávnene vynesené zo spoločnosti viaceré dokumenty, zápisnice predstavenstva a dozornej rady, ako aj ďalšie informácie obchodného, ekonomického a technického charakteru," tvrdí.Členovia predstavenstva a dozornej rady nie sú ešte zapísaní v obchodnom registri. "Návrh na zápis členov predstavenstva a dozornej rady schválených valným zhromaždením PTH bol bezodkladne podaný na registrový súd v Trenčíne. Konanie je však prerušené z dôvodu vedenia iných registrových konaní iniciovaných mestom Prievidza," ozrejmila tlačová hovorkyňa HBP."Akékoľvek súdne rozhodnutia sú pre dotknutých účastníkov záväzné," reagovala Siváková na otázku, či bude PTH akceptovať predbežné opatrenia nariadené súdom, prípadne to HBP Šinákovi nariadia.