Prievidza zdolala Nitru v tajbrejku

Ilustračné foto

Prievidza 23. apríla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza zvíťazili v sobotňajšom treťom finále play off extraligy mužov nad VKP Bystrina SPU Nitra 3:2 a sériu hranú na štyri víťazstvá znížili na 1:2. Štvrtý zápas je na programe v nedeľu 23. apríla opäť v Prievidzi.Úradujúci majster z Nitry má stále dobrú východiskovú pozíciu stať sa prvým tímom po 14 rokoch, ktorý obháji titul medzi mužmi.finále play off - 3. zápas:VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra 3:2 (-22, 19, 21, -23, 12)130 minút, rozhodovali: Porvazník, Mokrý, 1350 divákov.Prievidza: Grant 11, Strugar 1, A. Patúc 17, Szczerbaniuk 7, Seqeuira 35, Sorokinš 14, libero Mattson (Javorčík 1, Jančura 3)Nitra: Kubš 10, Ludha 10, Rehák 14, Grut 13, Kašper 10, Zaťko 2, libero Turis (Hollý 0, Horník 15, Malina 0, Mečiar 0)/na zápasy 1:2/Hlasy po zápase (zdroj: svf.sk):Richard Nemec, tréner Prievidze: "Super, že sme sa nevzdávali. To víťazstvo 3:2 je pre nás veľmi dôlezité. Keby sme 2:3 prehrali, ťažko by sa chalanov motivovalo. To víťazstvo nás nakoplo, i keď fyzické sily ubúdajú, ale verím, že chalani sú fyzicky dobre pripravení a myslím si, že to zvládnu."Marek Kardoš, tréner Nitry: "Hrali sme o ten kúsok horšie ako Prievidza. Tá potvrdila, že doma výborne servuje a my sme sa nevyvarovali hlúpych chýb, ktoré sme doma nerobili. Nemôžme si dovoliť po perfektnom prijme urobiť toľko vlastných chýb."ďalší program finále:4. zápas:nedeľa 23. apríla: VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra5. zápas:streda 26. apríla: VKP Bystrina SPU Nitra - VK Prievidza*6. zápas:sobota 29. apríla: VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra*7. zápas:streda 3. mája: VKP Bystrina SPU Nitra - VK PrievidzaUPOZORNENIE: Správa je rozšírená v sumári a o hlasy.