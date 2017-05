Prievidžania budú môcť na rokovaní poslancov hovoriť najviac päť minút

Mesto Prievidza Foto: TASR Mesto Prievidza Foto: TASR

Prievidza 29. mája (TASR)- Diskusné príspevky obyvateľov na rokovaniach mestského zastupiteľstva (MsZ) v Prievidzi budú môcť po novom trvať najviac päť minút. Doposiaľ mala verejnosť možnosť hovoriť o témach neobmedzený čas. Zmena vyplýva z návrhu doplnku k rokovaciemu poriadku MsZ, ktorý na svojom ostatnom rokovaní schválili prievidzskí mestskí poslanci.Doplnok upravuje konkrétne pravidelný bod programu MsZ - Diskusia pre obyvateľov, ktorý trvá od 10.00 h do 11.00 h. "Ide tu hlavne o to, aby každý obyvateľ mal právo vystúpiť na mestskom zastupiteľstve, preto sa tu dala v prvom rade limitácia na časové vystúpenie diskutujúceho na päť minút. To neznamená, že nemôže diskutér aj dlhšie hovoriť, je to ale zase už na vôli mestského zastupiteľstva," ozrejmil vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.Samospráva sa chce podľa neho vymedzením časového limitu vyhnúť aj tomu, aby diskutér rozprával celú hodinu a zobral tak priestor ostatným obyvateľom. "Nevymýšľame nič nové, je to zaužívané aj v iných väčších mestách ako Banská Bystrica, Žilina, respektíve Nováky," podotkol.K časovému obmedzeniu pre diskutujúcich má výhrady podľa svojich slov mestská poslankyňa Eleonóra Porubcová. "To mesto je ich a my sme ich zástupcovia a to je najmenej, čo pre ľudí môžeme urobiť, že ich hodinu budeme počúvať, nech hovoria čokoľvek. Je pravda, že niekedy sú vyjadrenia na hranici slušnosti alebo nejakých dobrých mravov, ale to potom hovorí viac o tom, kto to hovorí ako o nás, ktorí to počúvame," vysvetlila."Je to názor každého poslanca, ťažko ho posudzovať, časť poslancov si myslí, že je tento priestor dostatočný. Pokiaľ bude téma zaujímavá, bude spôsobilá, odborná, relevantná, určite nie je problém, aby mestské zastupiteľstvo kedykoľvek svojím uznesením tento časový priestor danému obyvateľovi, respektíve diskutujúcim, predĺžilo," reagoval Pietrik.Záujemca o vystúpenie v diskusii má tiež po novom povinnosť prihlásiť sa u povereného zamestnanca, ktorému uvedie, na akú tému chce hovoriť. Zároveň je povinný preukázať, že má v Prievidzi trvalý prípadne prechodný pobyt, má na jej území nehnuteľný majetok alebo platí miestnu daň a poplatok, prípadne má čestné občianstvo mesta. Po novom je obmedzená i možnosť vystupovať s tým istým príspevkom opakovane.Účelom zmien je podľa samosprávy zabezpečiť transparentný priebeh rokovania prievidzského MsZ. Pietrik zároveň pripomenul, že obyvatelia majú okrem zasadnutí zastupiteľstva i ďalšie možnosti na komunikáciu so samosprávou, a to prostredníctvom elektronickej podateľne, stránky mesta, Odkazu pre starostu, klasickej podateľne, tiež na zasadnutí volebných výborov, prípadne osobne či telefonicky.