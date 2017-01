Prievidzská radnica plánuje investovať do rekonštrukcie ciest

Foto: prievidza.sk Foto: prievidza.sk

Prievidza 19. januára (TASR) - Investície do rekonštrukcie komunikácií či škôl, budovania detských ihrísk, opravy osvetlenia v športovej hale či rekonštrukcie futbalového štadióna čakajú v tomto roku samosprávu mesta Prievidza. Na ich financovanie chce využiť vlastné i mimorozpočtové zdroje, uviedla pre TASR primátorka mesta Katarína Macháčková (nezávislá)."Na tento rok máme naplánovanú najväčšiu investíciu do ciest a chodníkov. Ideme robiť projekt na dva roky, čo sa nám osvedčilo aj z predchádzajúceho obdobia, preto sme vyčlenili väčšiu časť prostriedkov. Celkovo máme v rozpočte na rok 2017, 2018 a 2019 na rekonštrukciu ciest schválených 1.300.000 eur. V roku 2017 je na opravy v bežných výdavkoch vyčlenených ďalších 1.100.000 eur," konkretizovala Macháčková.Na rekonštrukciu škôl pôjde tento rok podľa nej vyššia suma, oproti minulému roku to bude o 500.000 eur viac, čiže 1,5 milióna eur. "Ďalším veľkým výdavkom bude kapitola športu. Tento rok nás čaká rekonštrukcia futbalového štadióna a okrem toho v zápasníckej a gymnastickej telocvični športovej haly budeme robiť rekonštrukciu osvetlenia. Spolu je to 1.590.000 eur," doplnila.Samospráva plánuje tento rok investovať financie aj do oblasti kultúry, podľa primátorky mesta ich použije na projektovú dokumentáciu na vytvorenie tanečnej sály pri dome kultúry v Prievidzi, na rekonštrukcie kultúrnych stánkov v prímestských častiach a Plastiky mieru pri Základnej škole na ulici Sama Chalupku. Financie vyčlenila radnica aj na revitalizáciu parku pred úradom práce, vybudovanie multifunkčného ihriska na ulici P. Dobšinského a detských ihrísk v prímestských častiach. "Veľkými výdavkami pre mestá sú tie na opatrovateľskú službu, pre Prievidzu je to konkrétne 596.900 eur, v rámci kapitoly bývania zase odkúpime štvrtú bytovku na Gazdovskej ulici," ozrejmila ďalej Macháčková.Nedoriešenými investičnými akciami, no nie v gescii mesta, zostávajú dobudovanie rýchlostnej cesty R2 a obchvatu Prievidze. Z R2 je vybudovaný v Trenčianskom kraji zatiaľ jeden úsek, od Ruskoviec po Pravotice, obchvat mesta je v štádiu prípravy. "Toto sú s odstupom času a s nadhľadom najdôležitejšie témy nášho regiónu. Ja sa im veľmi intenzívne a priebežne venujem. Nedávno som bola na rokovaniach Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest. Oslovila som ministra so žiadosťou o osobné stretnutie," priblížila prievidzská primátorka s tým, že na dostavbu infraštruktúry apeluje aj Združenie miest a obcí hornej Nitry.Konkretizovala, že obchvat, aj keď naň nie sú financie, je z veľkej miery projekčne pripravený, horšie je to podľa nej s R2, ktorá nie je zaradená medzi investičné priority vlády. "Mojím veľkým cieľom by bolo aspoň obchvat zvládnuť teraz v tomto období. Obchvat vidím reálnejšie, pretože R2 je skutočne v takom stave nepripravenosti, že to ani nie je reálne. Tam treba bojovať o to, aby sa robila príprava a v prípade obchvatu realizácia," uzavrela.