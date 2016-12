Prievidzské mladé rodiny dostali do užívania 27 nových bytov

Z odovzdávania nového nájomného mestského domu (na snímke) na Čapajevovej ulici v bratislavskej Petržalke 9. októbra 2014. Foto: TASR/Michal Svítok Z odovzdávania nového nájomného mestského domu (na snímke) na Čapajevovej ulici v bratislavskej Petržalke 9. októbra 2014. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 29. decembra (TASR) - Nový dom s 24 bytmi na sídlisku Necpaly v Prievidzi, ktorý vyrástol na Gazdovskej ulici v priebehu tohto roka, už môžu využívať nájomníci. Radnica im ho dala do užívania v týchto dňoch, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.Nájomný bytový dom je v poradí štvrtým v tejto lokalite mesta, je plne obsadený, pričom kľúče od bytov si prevzali predovšetkým mladé rodiny.Dom, ktorý tvoria dve identické časti s 12 bytovými jedno-, dvoj- a trojizbovými jednotkami, postavila počas tohto roka súkromná spoločnosť To-my-stav, s.r.o., so sídlom v Kanianke na vlastné náklady. Cena samotnej stavby je vo výške 1.042.641 eur a technická vybavenosť je vyčíslená na 102.598 eur.Radnica plánuje štvorpodlažný dom v budúcom roku aj odkúpiť. Využiť na to chce dotáciu od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Obdobne postupovala aj pri predchádzajúcich troch stavbách s nájomnými bytmi.