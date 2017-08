Prievidzský výrobca kovových komponentov chce rozšíriť výrobu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Prievidza 18. augusta (TASR) - Prievidzský výrobca kovových komponentov do osobných automobilov, poľnohospodárskych strojov a elektrotechnických zariadení plánuje rozšíriť svoju výrobu. Zámer, ktorý firma GeWiS Slovakia predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), počíta s vytvorením 100 nových pracovných miest.Firma, ktorá má sídlo na okraji Prievidze, počíta s nárastom výroby o 20 % vo vzťahu k jej obratu. Na tento účel chce využiť doposiaľ nevyužívané výrobné haly, v ktorých budú jej pracovníci na tam osadených zariadeniach vykonávať prevažne operácie mechanického obrábania kovov. V jednej z hál má podľa jej zámeru prebiehať i odborný výcvik učňov a študentov. Celkový počet zamestnancov spoločnosť predpokladá do 40 na jednu zmenu, z toho bude 25 študentov. V súvislosti so zvýšením výroby investor uvažuje nad vytvorením celkom 100 nových pracovných miest.Dôvodom je nárast objemu výroby a s tým spojená potreba efektívnejšieho využitia priestorových možností výrobného areálu a zároveň snaha vytvoriť podmienky pre duálne vzdelávanie, ku ktorého realizácii sa spoločnosť zaviazala.Spoločnosť GeWiS Slovakia, s.r.o., založili v roku 1991. Patrí do nemeckej skupiny GeWiS, ktorá vznikla ako rodinný podnik v roku 1979. Zaoberá sa okrem iného výrobou hriadeľov, osiek, kolies, prevodoviek či ozubených kolies. V súčasnosti v Prievidzi zamestnáva asi 600 ľudí, časť výroby má aj v Handlovej. V oboch mestách pre ňu pracuje približne 1100 ľudí. Vlani skončila so ziskom 5,176 milióna eur a tržbami vo výške 84,01 milióna eur.