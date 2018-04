Prievidzu budú opäť zdobiť lúčne kvety, pribudnú aj inde

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Prievidza 26. apríla (TASR) - Prievidzu budú aj tento rok zdobiť lúčne kvety. V porovnaní s minulým rokom pribudnú aj na ďalších sídliskách, informoval hovorca mesta Michal Ďureje."Kvety technické služby vysadia v pôvodných záhonových lokalitách, a to na sídlisku Zapotôčky na ulici Ľ. Ondrejova, sídlisku Necpaly pri potravinách a na Námestí slobody v blízkosti Fontány pod lipami. Výsadba lúčnych kvetov sa rozšíri aj o nové lokality, a to o sídlisko Kopanice pri zastávke Kopanice Podchody a sídlisko Píly pred bývalým kinom Baník," priblížil Ďureje.Zmesi lúčnych semien budú tento rok prispôsobené podmienkam, v ktorých budú rásť, pôjde napríklad o tieň, polotieň či výslnné stanovištia. "Novinkou je aj zloženie zmesí jednotlivých záhonov. Napríklad modrá zmes, ktorá bude vysadená na sídlisku Kopanice. Táto obsahuje 13 druhov letničiek, najmä ľan, nevädzu, borák a taricu. Ostatné zmesi sú zložené z takých unikátnych kvetov, ako sú mak, krásnoočko, nevädza, rebríček, cínia, slnečnica, nechtík, krasulka," opísala Silvia Masariková, záhradníčka z Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD).Výsev kvetov budú pracovníci mestskej spoločnosti realizovať od konca apríla až do začiatku mája. Prvé kvitnutie očakávajú 40 až 50 dní od výsevu, teda koncom júna.Verejné priestranstvá v Prievidzi bude zdobiť okrem netradičných lúčnych kvetov aj bežná kvetinová výzdoba. Na Námestí slobody osadia TSMPD hlavne závesné kvetináče, ktoré vysadia najmä muškátmi. Takisto nebudú chýbať ani kvetinové pyramídy z letničiek, ktoré budú tradične umiestnené na Námestí slobody, Pribinovom námestí, Kláštornej ulici, sídlisku Kopanice pri bývalom ABC markete, sídlisku Necpaly pri predajni pekárne a na ulici M. R. Štefánika. "Naše sídliská skrášľujeme aj zeleňou, a to dopĺňaním kvetináčov, napríklad v časti Zapotôčky na hlavnom ťahu na ulici Ľ. Ondrejova," uzavrela Masariková.