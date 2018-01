Prihlášky do škôl a škôlok by malo byť možné podávať aj elektronicky

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (TASR) – Žiaci a ich rodičia by mohli podávať prihlášky do materských, základných, stredných a špeciálnych škôl aj elektronicky. V novele zákona o výchove a vzdelávaní, známej ako školský zákon, to navrhujú poslanci Národnej rady (NR) SR za SNS Eva Smolíková, Andrej Danko, Tibor Bernaťák a Tibor Jančula. Členovia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport navrhli novelu zákona schváliť.Zmena zákona prichádza v súvislosti s elektronizáciou verejnej správy. Elektronicky by sa mohla vydávať aj správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Touto novelou zákona sa podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) zmení viacero vecí.vysvetlila nedávno.Ďalšou zmenou je vedenie triednych kníh.doplnila Lubyová. Novela zákona navrhuje, aby sa po novom triedna kniha nemusela na konci školského roka vytlačiť v listinnej podobe. Novela tiež precizuje zoznam osobných údajov, ktoré škola alebo školské zariadenie môžu spracúvať.Výbor odobril i druhú novelu z dielne SNS, podľa ktorej by ministerstvo školstva mohlo riadiť experimentálne overovania a nie o ňom iba rozhodovať. Národniari v novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve navrhujú aj to, aby riaditelia niektorých druhov škôl a školských zariadení nerozhodovali v správnom konaní. To by však podľa SNS nemalo brániť rodičom ani žiakom riešiť prípadné porušenie zákona. Ak by mali podozrenie z nedodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania, môžu sa obrátiť na súd. Zmena zákona podľa SNS nebráni aniPoslanci za SNS upravujú aj situáciu, keď novozriadená škola alebo školské zariadenie nemá riaditeľa. Jeho funkciu by mal dočasne vykonávať pedagogický zamestnanec. To má platiť aj po odvolaní riaditeľa školy.