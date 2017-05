Prihlasovanie jednotlivo dovezených áut z tretích krajín chcú uľahčiť

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. mája (TASR) – Podmienky prihlásenia jednotlivo dovezených áut z tretích štátov by sa mali zjednodušiť. Navrhuje to skupina poslancov SNS Dušan Tittel, Jaroslav Ridoško, Karol Farkašovský, Stanislav Kmec, Tibor Jančula spolu s predsedom parlamentu Andrejom Dankom v novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Parlament by sa mal právnou normou zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá má naplánovaný začiatok 9. mája." odôvodnili svoj zámer poslanci. Úpravou podmienok sa podľa nich liberalizuje prostredie a rozšíria sa možnosti dovozu vozidiel z tretieho štátu." vysvetlili predkladatelia.V novele preto navrhujú zmenu rozsahu technických požiadaviek, ktoré musí spĺňať takéto auto. Osobitne určujú podmienky pre nové jednotlivo dovezené vozidlo a rozdielnu úpravu navrhujú pre ojazdené jednotlivo dovezené auto.Zároveň chcú, aby sa zjednodušila možnosť prihlásenia do evidencie takéhoto auta, ktoré má iným štátom udelené výnimky z technických požiadaviek pre osvetlenie a signalizáciu vozidiel, ak ide o zmenu farby svetla. Účinnosť novely poslanci navrhujú od 1. septembra tohto roku.