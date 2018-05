Prihláste vašu strednú školu a vyhrajte pre ňu motivačnú roadshow Moja story, tvoja story

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 28. mája (WBN/PR) - O2 dáva tento rok možnosť všetkým stredným školám súťažiť o, o motivačnú roadshow so štyrmi osobnosťami s názvom. Jej cieľom je študentov povzbudiť, aby sa nebáli vydať sa. Nadväzuje tak na minuloročný projekt „Môj príbeh môže byť aj tvoj príbeh“, ktorý vštepoval mladým to, ako bojovať s predsudkami vo svojom okolí.Vyučovanie na stredných školách oživí motivačná roadshow, v rámci ktorej svoje vlastné životné príbehy predstavia. Študenti si nielen vypočujú ich príbehy, ale môžu sa ich priamo spýtať na to, čo ich zaujíma a otvorene diskutovať. „Deti sú naša budúcnosť a pracovať s mládežou je pre mňa obrovská výzva. Potrebujú mať pred sebou nejaký vzor, potrebujú vidieť a počuť človeka, ktorý v živote niečo dosiahol a ktorý môže povedať, že je taký istý obyčajný človek ako oni a je to len na nich, kam to chcú dotiahnuť,“ opisuje hlavnú myšlienku projektu boxer Tomi KID Kovács.„Do tohto projektu som sa zapojila, pretože má spoločenský prínos a dokáže deckám na stredných školách reálne pomôcť. Vždy som plánovala mladým ľuďom na školách povedať, že hranice si určujeme my sami. Že treba hľadať riešenia, nie prekážky, že vytŕčať zo sivého davu je vlastne super a živiť sa dá aj tým, čo ťa baví,“ opisuje svoju motiváciu nová ambasádorka Janka, ktorá je cestovateľskou blogerkou.Zapojiť sa do súťaže je veľmi jednoduché. Stredná škola sa môže prihlásiť na stránke www.dobravec.o2.sk , kde prebieha aj hlasovanie, a to až. Hlasovať môže každý jedenkrát denne. Motivačnú roadshow Moja story, tvoja story vyhrá až 24 stredných škôl po celom Slovensku. Okrem 16 škôl s najvyšším počtom hlasov bude vyžrebovaných aj 8 škôl, ktoré roadshow získajú za zapojenie do súťaže.Dôležité je, že svoju školu môže nominovať ktokoľvek, či už žiak, učiteľ alebo rodič, aleA čo si o minulom ročníku myslia tí, ktorí sa ho zúčastnili? Pozrite si v nasledujúcom videu: