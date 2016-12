Príjmy z registračných pokladní v Rakúsku budú nižšie, než sa čakalo

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 28. decembra (TASR) - Povinnosť používať registračné pokladne, ktorá v Rakúsku platí od mája tohto roka a má zabrániť daňovým únikom, prinesie do štátneho rozpočtu oveľa menej, než sa očakávalo.Ministerstvo financií očakávalo v tomto roku dodatočné príjmy vo výške 900 miliónov eur, no odborník na finančné podvody Friedrich Schneider to považuje za nereálne. Príjmy odhaduje na 80 až 120 miliónov eur. Dokonca aj po prekonaní problémov pri zavádzaní registračných pokladní budú dodatočné príjmy dosahovať najviac 250 až 300 miliónov eur ročne.Aj samotné ministerstvo financií medzičasom veľmi opatrne narába s číslami. Na otázku ORF neposkytlo žiadnu konkrétnu prognózu dodatočných príjmov, na druhej strane však poukázalo, že štát od januára získal z dane z pridanej hodnoty 830 miliónov eur. Ministerstvo však neuviedlo, akou sumou prispeli registračné pokladne.Rakúskych podnikateľov v budúcom roku čakajú ďalšie povinnosti. Od 1. apríla 2017 totiž musia byť pokladne vybavené bezpečnostným zariadením, ktoré si vyžaduje špeciálne podpisové karty. No výrobcovia majú problémy pokryť dopyt, preto hospodárska komora (WKÖ) požaduje predĺženie lehoty do konca roka 2017.vysvetľuje riaditeľka obchodnej divízie WKÖ Iris Thalbauerová. Do konca novembra tohto roka boli právne formulácie nejasné a až v decembri sa začalo s reálnymi úpravami. Podľa nej preto nie je možné, aby do apríla boli všetky pokladne vybavené kódovacím zariadením.