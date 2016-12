Prílev eurofondov do ôsmich krajín strednej Európy klesol

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 29. decembra (TASR) - Prílev eurofondov do ôsmich krajín strednej a východnej Európy, členov EÚ, v tomto roku v porovnaní s rekordným rokom 2015 klesol o tretinu. Tento vývoj viedol k citeľnému poklesu investícií a zbrzdeniu hospodárskeho rastu. Tento efekt sa však v budúcich mesiacoch vytratí a rast sa zas zvýši.Investície v regióne v tomto roku klesli, v budúcom roku by sa zas mali zvýšiť. Z aktuálnej analýzy Erste Group vyplýva, že hospodársky rast v stredoeurópskej osmičke by mal v tomto roku dosiahnuť 2,8 % a v budúcom roku sa mierne zvýši na 3,0 %. Erste Group do tejto osmičky (CEE-8) zaraďuje Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko a Srbsko.Obdobie deflácie sa v budúcom roku skončí. Motorom inflácie sa stane cena ropy a v Česku a Maďarsku k inflácii prispejú aj rastúce mzdy. Spotrebiteľské ceny by sa v CEE-8 v budúcom roku mali zvýšiť o 1,3 %, v tomto roku klesli v priemere o 0,4 %.Rozpočtová situácia je vo všetkých ôsmich krajinách priaznivá a s výnimkou Srbska deficity klesli pod 3 % hrubého domáceho produktu. Rumunsko a Poľsko však budú mať v budúcom roku veľmi málo manévrovacieho priestoru a bez dodatočných opatrení sa dostanú do nepriaznivej finančnej situácie.V zahraničnom obchode dosiahnu niektoré krajiny, najmä Slovinsko a Maďarsko, výrazné prebytky. Prebytok predpovedajú analytici Erste Group aj pre Chorvátsko, Česko a Slovensko. A naopak, deficity zahraničnej bilancie vykážu Poľsko, Rumunsko a Srbsko.Nezamestnanosť v regióne bude naďalej klesať. Z tohtoročnej priemernej hodnoty 8,1 % sa v roku 2017 zníži na 7,7 %.