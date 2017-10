Prílev utečencov z USA do Kanady pokračuje

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. októbra (TASR) – Zo Spojených štátov naďalej odchádza do Kanady nevídaný počet migrantov. Tento rok ich štátne hranice nelegálne prekročilo už viac než 13.000, čo je vyše päťnásobne viac než vlani, informovala spravodajská televízia Fox News.Ide o utečencov a žiadateľov o azyl z celého sveta, pričom niektorí žili v USA celé roky, iní len niekoľko dní. Väčšina z nich sa po príchode do Kanady chce stať občanmi tejto krajiny.Fox News pripomenula, že letný prílev bol dramatický, a to najmä v provincii Québec, kde úrady zriadili pri hraniciach dočasný tábor. V Montreale dokonca na krátko zmenili na tábor olympijský štadión.uviedla televízna stanica.Utečenci a žiadatelia o azyl čelia v Spojených štátoch neistote, keďže administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa snaží o imigračnú reformu a znižuje počty prijímaných utečencov.Na budúci týždeň zavíta do Washingtonu kanadský premiér Justin Trudeau; očakáva sa, že s Trumpom bude hovoriť aj o problematike utečencov. Podľa Fox News však majú rokovať najmä o Severoamerickej zóne voľného obchodu (NAFTA).