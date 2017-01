Primárkam ľavice dominovali Benoit Hamon a expremiér Manuel Valls

Francúzski politici, zľava doprava, François de Rugy, Arnaud Montebourg, Benoit Hamon, Jean-Luc Bennahmias, Vincent Peillon, Manuel Valls a Sylvia Pinel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Brusel 23. januára (TASR) – Benoit Hamon a Manuel Valls sú jasnými víťazmi prvého kola prezidentských primárok francúzskej ľavice, vyplýva z čiastkových výsledkov hlasovania. Sily si zmerajú v druhom kole, ktoré ich čaká v nedeľu. S veľkou stratou na treťom mieste za nimi zaostal Arnaud Montebourg.Hamon podľa priebežných výsledkov získal 36,35 percenta hlasov a druhý Valls 31,11 percenta. Z ich vyhlásení je zjavné, že si v boji o prezidentskú kandidatúru nič nedarujú. Ako prvý zaútočil expremiér Manuel Valls.citoval expremiéra francúzsky portál L'Internaute z vysielania rádia RTL v súvislosti s druhým kolom primárok, v ktorom bude mať jediného súpera. Valls dodal, že jeho víťazstvo by bolo nielen osobným úspechom, ale aj víťazstvom ľavice ako takej. V prieskumoch pred primárkami ho respondenti označovali za "najprezidentskejšieho" kandidáta.Hamon straníckemu súperovi vo vysielaní rozhlasovej stanice France Inter vrátil úder slovami:Poukázal na to, že Valls až do decembra zastával funkciu premiéra po boku prezidenta Hollanda. Víťazného Hamona diváci počas debát pred primárkami vnímali ako najväčšieho zástancu ľavicových hodnôt.Na treťom mieste so stratou takmer 20 percentuálnych bodov skončil na víťaza skončil Arnaud Montebourg. Ešte v nedeľu večer vyzval svojich stúpencov, aby v druhom kole primárok podporili Benoita Hamona.Z priebežných výsledkov vyplýva, že hlasovať prišlo približne 1,5 milióna hlasujúcich, čo je o milión menej než v minulých primárkach v roku 2011. Ešte horšie vyjde ľavica v porovnaní s primárkami pravice, v ktorých prišli k urnám viac ako štyri milióny hlasujúcich.Obaja najúspešnejší kandidáti sú členmi vládnucej Socialistickej strany (PS) a bývalí ministri; Valls bol aj premiérom. Sily si zmerajú v druhom kolo primárok, ktoré sa bude konať 29. januára.V prezidentských voľbách kandidujú aj dvaja ľavičiari, ktorí sa na primárkach nezúčastňujú – Jean-Luc Mélenchon a Emmanuel Macron.Prezidentské voľby vo Francúzsku sú dvojkolové: prvé kolo bude 23. apríla a pravdepodobné druhé kolo 7. mája. Podľa prieskumov verejnej mienky na postup do druhého kola ašpiruje kandidát pravice Francois Fillon, líderka Národného frontu (FN) Marine Le Penová a bývalý člen vládnej PS Emmanuel Macron. Sondáže, naopak, neprajú kandidátovi socialistov, ktorý ešte len vzíde z druhého kola straníckych primárok.