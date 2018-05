Primátor B. Bystrice preveril, ako je na leto pripravené kúpalisko

Na archívnej snímke primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 23. mája (TASR) – Ako je plážové kúpalisko v meste pod Urpínom, ktoré vlani oslávilo 60. narodeniny, pripravené na novú letnú sezónu, si prišiel v utorok (22.5.) v rámci kontrolného dňa preveriť banskobystrický primátor Ján Nosko spolu s poslancami mestského zastupiteľstva a zástupcami petičného výboru. S nimi pravidelne komunikujú o najväčších nedostatkoch. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.V roku 2007 mesto dalo plážové kúpalisko do dlhodobého nájmu na 30 rokov súkromnému prevádzkovateľovi, spoločnosti Aqualand Slovakia, ktorý platí ročný nájom 33,19 eur. Doba platnosti zmluvy sa končí 30. októbra 2037. Podľa Noska uzatváranie dlhodobých zmlúv so súkromnými spoločnosťami sa v minulosti neosvedčilo.konštatoval Nosko.priblížil primátor.Podľa spoločnosti Aqualand sa podarilo zrekonštruovať strojovňu a úprava vody v bazénoch by mala byť po zakúpení ďalšieho profesionálneho bazénového vysávača zabezpečená dostatočne. Investovala i do nových plynových kotlov na ohrev vody v detských bazénoch, traktora na kosenie a vodných atrakcií. Zároveň realizuje špeciálne bazénové ekonátery a opravy bazénových fólií. V súčasnosti pracuje na výstavbe nových toaliet v seniorskom sektore a opravila poškodené spoje na tobogánoch. Pre zvýšenie bezpečia najmenších má byť v okolí detského baby bazéna protišmykový koberec a pevný prístrešok, ktorý zabezpečí počas horúcich dní tieň.Súkromný prevádzkovateľ kúpaliska rozšíril tiež kapacity terás občerstvovacích zariadení v celom areáli pláže, aby zvýšil kvalitu služieb a zrýchlil obsluhu pri výdaji jedál a nápojov.