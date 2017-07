Primátor Bratislavy nechce zrušiť súťaž na verejné osvetlenie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal odmieta zrušiť súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave. Uznesenie, v ktorom ho o to mestskí poslanci minulý týždeň požiadali, nepodpíše. Zrušenie tendra by podľa Nesrovnala poškodilo Bratislave a ohrozilo by záujmy mesta mať moderné verejné osvetlenie. "To, čoho sa poslanci domáhajú, je politikárčenie alebo snaha ovplyvniť výsledok," povedal pre TASR.Niektorí poslanci si podľa primátora vytvárajú na problémoch mesta kauzy a snažia sa tak zviditeľniť pred novembrovými voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Nesrovnal deklaruje, že hlavné mesto postupuje pri tejto súťaži absolútne transparentne.skonštatoval.Mestské zastupiteľstvo na svojom minulotýždňovom mimoriadnom rokovaní požiadalo primátora, aby súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave zrušil. Vo viacerých bodoch je totiž podľa poslancov pochybnosť z porušenia zákona o verejnom obstarávaní. "upozornila predkladateľka uznesenia, poslankyňa Lucia Štasselová. Na rokovaní zastupiteľstva vymenovala viacero bodov, prečo treba túto súťaž zrušiť.Poslanec Jozef Uhler a šéf komisie dopravy a informačných systémov tiež súhlasí so zrušením tendra. Ako zdôvodnil, ich komisia bola pri začiatkoch jeho prípravy, ale neskôr bola "odpílená" od akýchkoľvek informácií.skonštatoval.Primátora poslanci požiadali aj otvoriť širokú diskusiu s odbornou aj laickou verejnosťou s cieľom vypísať súťaž na masterplan/generel verejného osvetlenia. Taktiež chcú, aby mestský kontrolór vykonal kontrolu tendra.Bratislavský magistrát chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH. Mesto od novej súťaže chce, aby verejné osvetlenie okrem poskytovania svetla ponúkalo aj oveľa viac. Napríklad dávalo informácie o voľných parkovacích miestach, kvalite ovzdušia alebo obsahovalo bezpečnostné kamery. Ponuky k tendru na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave môžu záujemcovia predkladať do 10. augusta. Otvárať sa budú 21. augusta.