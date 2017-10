Primátor Bratislavy rokoval s vedením ŽSR o budúcnosti hlavnej stanice

Na snímke primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 4. októbra (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa stretol s generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martinom Erdössym. Predmetom rokovaní bola aktuálna situácia okolo hlavnej stanice v Bratislave po odstúpení ŽSR od zmluvy so spoločnosťou Transprojekt, rozvoj koľajovej dopravy v Bratislave či štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer.povedal na stretnutí primátor Nesrovnal.Generálny riaditeľ ŽSR objasnil, že odstúpenie od zmluvy s Transprojektom je dôležitý, ale zatiaľ len prvý krok, aby sa historický zmluvný vzťah ukončil. V tejto chvíli je podľa neho predčasné hovoriť o tom, čo kedy a ako budú ďalej železnice robiť s hlavnou stanicou. K otázke budúcnosti stanice by zásadné stanovisko mala povedať aj pripravovaná štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava. Pre cestujúcich však už ŽSR avizovali viaceré menšie rekonštrukcie.povedal Erdössy.Hlavné mesto na svojich pozemkoch na predstaničnom námestí plánuje tento rok vybudovať výťah k električkovému nástupisku, opraviť zastávky MHD a vymeniť osvetlenie. V predchádzajúcich dvoch rokoch mesto opravilo vozovky, chodníky, urobilo debarierizáciu prechodov, natrelo zastrešenie chodníka k zastávke, ako aj výmenu pohyblivých schodov k električkám.ŽSR v septembri odstúpili od rámcovej zmluvy so spoločnosťou Transprojekt na prenájom priestorov na predstaničnom námestí pred hlavnou stanicou. Dôvodom bolo, že súkromná spoločnosť si nesplnila zákonnú povinnosť a nezabezpečila do 31. júla zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Samotný dôvod vypovedania zmluvy je však podľa investora otázny, vzhľadom na výklad zákona zo strany ministerstva spravodlivosti, z ktorého vyplýva, že pri posudzovaní povinnosti vzniku registrácie subjektov je nevyhnutné brať do úvahy finančné limity. Investor tvrdí, že limity, tak ako ich definuje ministerstvo spravodlivosti, neprekročil a celú vec posunul právnikom.Mesto Bratislava minulý rok taktiež odmietlo predĺžiť zmluvu so spoločnosťou Transprojekt, ktorá mala do konca roka 2016 obnoviť priestor pred hlavnou stanicou.