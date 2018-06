Primátor Chroma predloží návrh na bezplatnú MHD pre Žilinčanov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Žilina 24. júna (TASR) - Investičný zámer zaviesť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta predloží na pondelkovom (25.6.) zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) primátor Žiliny Igor Choma.Mestskí poslanci budú rozhodovať o zmene tarify MHD v Žiline, ktorá by sa uviedla do praxe bezplatnú MHD pre všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v meste Žilina a bez dlhu voči mestu Žilina, ako aj Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. V prípade schválenia by podľa dôvodovej správy začala zmenená tarifa platiť od 1. januára 2019.V predkladanom investičnom zámere navrhuje žilinský primátor aj zvýšenie príspevku na prevádzku MHD v Žiline pre dopravcu na rok 2019, ktorý pokryje vzniknuté náklady súvisiace s bezplatnou MHD pre všetkých Žilinčanov, vo výške 2,4 milióna eur.uvádza sa v dôvodovej správe.Bezplatnú MHD využívajú od roku 2014 občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina. Na základe bezdlžnosti od roku 2015 občania vo veku od 62 do 69 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina, od februára 2017 občania od šesť do 15 rokov, ktorí sú žiakmi s trvalým pobytom v meste Žilina, od septembra 2017 občania od 16 do 26 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina.Cieľom spustenia bezplatnej dopravy pre všetkých Žilinčanov s trvalým pobytom v meste Žilina je zatraktívniť cestovanie MHD, aby cestujúci prirodzene preferoval cestovanie verejnou hromadnou dopravou.vysvetľuje dôvodová správa.