Primátor Handlovej žiada vládu o riešenie situácie regiónu

Na archívnej snímke baníci pri práci na ťažobnom úseku v bani v Novákoch. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 11. augusta (TASR) - Primátor Handlovej Rudolf Podoba (Smer-SD) žiada vládu SR o riešenie situácie regiónu po útlme baníctva. Vo výzve, ktorú sformuloval, by sa podľa neho mala zaoberať cestnou infraštruktúrou, pracovnými miestami či revitalizáciou regiónu po ťažbe. Uviedol to počas štvrtkovej (10.8.) spomienky na obete banských nešťastí v Handlovej.zdôraznil Podoba.Podľa svojich slov je presvedčený o tom, že keď dospeje čas, keďže baníctvo ide pomaly do zániku, neostane Handlová nevypočutá v prípade vytvorenia nových pracovných miest pre "otcov a synov", preto aj formuloval výzvu k vláde SR. V nej požaduje, aby vláda prehodnotila realizáciu severnej časti rýchlostnej komunikácie R2 Trenčín-Prievidza-Žiar nad Hronom, zaradila ju medzi svoje priority v tomto volebnom období a financovanie tohto projektu zabezpečila prostredníctvom štátneho rozpočtu. Riešenie Podoba podľa svojich slov vidí aj v rekonštrukcii štátnej cesty I/9 od Dérerovho mlynu po mesto Handlová.odotkol.Handlovský primátor zároveň žiada vládu SR, aby prostredníctvom stimulov doviedla do poloprázdneho priemyselného parku v Prievidzi investora, ktorý vytvorí minimálne 2000 pracovných miest ako náhradu za dožívajúci banský priemysel. "poctivú storočnú službu, ktorú sme odvádzali v prospech všetkých obyvateľov Slovenska, vláda tieto kroky urobí," dodal.Na problematiku riešenia regiónu hornej Nitry po útlme baníctva poukázala pred časom s niektorými svojimi kolegami i prievidzská primátorka a nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Katarína Macháčková (nezávislá). Okrem doriešenia dopravnej infraštruktúry vidí možnosti i v rekvalifikačných kurzoch, špeciálnych dôchodkoch pre baníkov či podpore malých a stredných podnikateľov.Alternatívou pre zamestnancov baní je i príchod nových investorov a pracovných príležitostí na primerane ohodnotenú prácu, uviedlo vtedy v reakcii Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré podľa jeho vyjadrenia intenzívne podporuje aj prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu príchod investorov do regiónu, ktorí pomôžu diverzifikovať pracovné možnosti.