Primátor Martina bude rokovať o ukončení sporu v kauze Martinské hole

Martin 4. septembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine schválili na dnešnom mimoriadnom zasadnutí primátorovi Andrejovi Hrnčiarovi mandát rokovať so spoločnosťou PK Faktoring, s. r. o., o návrhoch na ukončenie sporu v kauze Martinské hole.Martinský primátor pripomenul, že na júnovom zasadnutí poslanci schválili uznesenie, v ktorom navrhli, aby mesto vyplatilo všetky súdom doteraz uznané pohľadávky voči spoločnosti PK Faktoring a tá by sa vzdala ďalších nárokov voči mestu.povedal Hrnčiar.Protistrana má podľa neho záujem dohodnúť sa a ukončiť celý spor.podotkol martinský primátor.Doplnil, že ponuka PK Faktoring je časovo ohraničená do 30. septembra.zdôraznil Hrnčiar.Dlhoročná kauza siaha ešte do roku 1995, keď mal Martin vložiť do spoločnosti Lyžiarske stredisko Martinské hole nepeňažný vklad v podobe martinského hotela Turiec a chaty Magistrát. K tomu však nedošlo. V roku 2002 štatutárni zástupcovia Lyžiarskeho strediska Martinské hole zažalovali mesto a žiadali zaplatiť 3,42 milióna eur (vyše 103 miliónov korún). Na 8,4 milióna eur, ktoré vo februári 2015 NS SR priznal PK Faktoring, sa vyšplhala suma aj s úrokmi.Súdy v kauze najprv rozhodovali v prospech Martina, čo v roku 2009 zvrátilo mimoriadne dovolanie vtedajšieho zástupcu generálneho prokurátora Ladislava Tichého na NS SR.