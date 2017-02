Primátor Nesrovnal neodsúhlasil stopnutie výstavby náhradných bytov

Na snímke primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 7. februára (TASR) – Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým poslanci hlavného mesta opätovne zastavili výstavbu náhradných nájomných bytov v Dúbravke, v lokalite Pri kríži. "vysvetlil pre TASR primátor.Koncom januára mestskí poslanci schválili zverenie dotknutých pozemkov do správy mestskej časti, ktorá ich nesmie previesť na tretie subjekty a zároveň nemôže dať súhlas stavebníkovi, aby na nich postavil náhradné byty. Nesrovnal tvrdí, že podpísanie tohto uznesenia by znamenalo finančné poškodenie Bratislavy.Mesto totiž vynaložilo viac ako 200.000 eur na prípravu projektu výstavby náhradných bytov" povedal. Podľa primátora by sa zvýšila aj náhrada, ktorú hlavné mesto bude platiť majiteľom reštituovaných bytov ako rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájmom, pretože nevyužilo projekt, ktorý už existuje. "," podotkol primátor. Bratislava bude podľa jeho slov od štátu žiadať aj dotáciu, a preto sa nemôže vzdať týchto pozemkov.Primátor sa v piatok (3. 2.) stretol aj s Dúbravčanmi z lokality Pri kríži. Magistrát tvrdí, že obyvatelia prijali ideový návrh ako vcelku dobré riešenie, pričom predstavili svoje návrhy na zlepšenie. Primátor ich prijal a vie si predstaviť nájdenie kompromisu. "uviedol Nesrovnal.Dúbravka však TASR upozornila, že na toto stretnutie nebol pozvaný nikto z miestneho úradu." skonštatovala mestská časť. Vedenie Dúbravky s výstavbou náhradných bytov Pri kríži nesúhlasí, pretože stále nie je vyriešená otázka parkovania a parku.Bratislavská samospráva tento mesiac plánuje v Dúbravke spustiť výstavbu prvých 68 náhradných bytov za 4,7 milióna eur. Pre bytový dom chce vybudovať 85 parkovacích miest a pre obyvateľov žijúcich v okolí výstavby ďalších 96 miest na parkovanie. Mesto taktiež vybuduje park s rozlohou približne 4915 štvorcových metrov.Bratislava do konca roku 2016 nestihla zaobstarať náhradné bývanie pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov. Od začiatku januára tak má zákonnú povinnosť doplácať im rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným. Na plnenie tejto povinnosti mesto vyčlenilo vo svojom tohtoročnom rozpočte tri milióny eur. Mesto chce náhradné byty postaviť a s ministerstvom dopravy a výstavby sa dohodlo, že ich bude možné zaobstarať aj kúpou.