Primátor Vysokých Tatier rokoval s G. Matečnou o prevode pozemkov

Vysoké Tatry 13. októbra (TASR) - Prevod pozemkov pre účel budovania cyklotrás bol hlavnou témou rokovaní primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej (nominantka SNS), ktoré sa konalo tento týždeň v Bratislave. Proces však vôbec nie je jednoduchý. Tatranská samospráva sa podľa primátora už viac ako rok snaží o prevod časti pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu, do majetku mesta. V celkovej výmere ide o takmer milión štvorcových metrov plochy, čo je necelých 0,5 % z pozemkov štátu, ktoré sú momentálne v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP).vysvetľuje Mokoš.Mesto sa nachádza na chránenom území TANAP, z čoho mu vyplývajú viaceré obmedzenia a zákonné povinnosti. Dôsledkom toho je podľa primátora aj ročná strata príjmov mestského rozpočtu o približne 850.000 eur, ktorú spôsobuje oslobodenie od dane z nehnuteľností. Práve ako kompenzáciu za špecifický štatút žiada tamojšia samospráva bezplatný prevod pozemkov z vlastníctva štátu do jeho vlastníctva. Mesto následne prevezme povinnosť za starostlivosť o prevedené priestranstvá a bude môcť investovať do tohto majetku v záujme zlepšenia úrovne služieb cestovného ruchu na území Vysokých Tatier.reagovala Zuzana Peiger Ačjaková z odboru komunikácie ministerstva pôdohospodárstva.Prevod pozemkov je však podľa rezortu limitovaný ustanoveniami zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj zákonom o správe majetku štátu. Takýto prevod teda podľa Peiger Ačjakovej v súčasnej dobe nie je možný.zdôraznila. Zúčastnené strany komplexne prediskutovali problematiku prevodu majetku štátu na mesto Vysoké Tatry s tým, že ministerka na základe komplexnej analýzy požadovaných zmien v spomínaných zákonoch, zváži ďalší postup a prípadnú spoluprácu s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy.Problematika plnenia uznesenia vlády č. 44/2016 bola predmetom nielen ostatného, ale aj predchádzajúcich pracovných rokovaní, ktoré sa konali so zástupcami tatranskej samosprávy na úrovni rezortu pôdohospodárstva vlani.uzavrela Peiger Ačjaková.