Primátora Drážďan chráni polícia, vyhrážajú sa mu fyzickou likvidáciou

Ilustračné foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Drážďany 4. februára (TASR) - Nemecká polícia začala s vyšetrovaním nenávistných prejavov vrátane výziev na fyzickú likvidáciu, ktorých terčom sa na sociálnych sieťach stal primátor saskej metropoly Drážďany Dirk Hilbert.Ako dnes potvrdili policajné zdroje, skúmajú podozrenie z trestných činov vyhrážania sa a ohovárania.V piatok polícia zaistila viacero komentárov na sociálnych sieťach, u ktorých jestvuje podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu.Navyše príslušníci bezpečnostných zložiek nepretržite chránia Hilbertovo bydlisko.Informácie priniesli internetové vydania denníkov Sächsische Zeitung a Bild.Za nárastom nenávistných prejavov je stredajšie vyjadrenie liberála z FDP, v ktorom varoval pred mýtom robiť z mesta Drážďany obeť v súvislosti s ničivými náletmi spojencov z februára 1945 a upozornil, že Drážďany boli všetko iné len nie nevinné mesto. Navyše sa nechal počuť, že práve v súčasnosti sa neustále objavujú pokusy pravicových extrémistov o zmenu výkladu histórie a posun Drážďan do pozície obete.Medzi anonymnými príspevkami boli aj také, ktoré hovorili o tom, že by sa bolo treba primátorovi pozrieť na lebku, poslať na neho angloamerické bombardéry, či vyhnať ho z mesta, nechýbali však ani hrubé nadávky.Pri štyroch náletoch spojeneckých bombardérov na Drážďany v dňoch 13.-15. februára 1945 dopadlo na mesto vyše 3 900 ton výbušných a zápalných bômb. Zahynulo až do 25.000 ľudí.