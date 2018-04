Primátorka Prahy Krnáčová na jeseň končí, chce sa viac venovať rodine

Na archívnej snímke primátorka mesta Praha Adriana Krnáčová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 11. apríla (TASR) - Pražská primátorka Adriana Krnáčová už nebude na jeseň kandidovať v komunálnych voľbách. V rozhovore pre český denník MF DNES povedala, že zostane len radovou členkou hnutia ANO. Toto rozhodnutie oznámila aj šéfovi ANO Andrejovi Babišovi, ktorý ju niekoľkokrát za pracovný výkon či za výroky kritizoval. Krnáčová (57), pôvodom Slovenka z Bratislavy, sa chce podľa svojich slov viac venovať rodine.uviedla primátorka českého hlavného mesta. Krnáčová podľa stredajšieho článku na portáli iDNES.cz dodala, že svoju pražskú misiu pokladá za splnenú - pravdepodobne nechcela ísť do vopred prehratej bitky.Naposledy jej oslabenú pozíciu zhoršil jej výrok o "rozmaznaných Pražákoch", ktorým reagovala na sťažnosti obyvateľov metropoly na zle plánované opravy. Za výrok sa síce ospravedlnila, ale vyčítal jej ho práve Babiš a vyhlásil, že by "mala pani primátorka viac zvažovať, čo hovorí".Krnáčová vysvetlila, že sa cíti vyčerpaná a chce sa viac venovať rodine, predovšetkým malému vnukovi.Do vedenia Prahy podľa svojich slov prišla ako krízová manažérka a najhoršie problémy vyriešila, i keď väčšina Pražanov si myslí opak. Pražskí obyvatelia totiž stále márne čakajú na novú trasu metra a žiadajú aj lepšiu koordináciu dopravných stavieb.Krnáčová chce podľa portálu iDNES.cz v politike úplne skončiť. Šíria sa však špekulácie, že ako jazykovo zdatná predstaviteľka by sa mohla stať veľvyslankyňou v Nemecku - to však ona na priamu otázku poprela.