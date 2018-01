Primátorka Prešova: Uplynulý rok bol úspešný na investície a eurofondy

Na archívnej snímke Andrea Turčanová Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 4. januára (TASR) – Primátorka Prešova Andrea Turčanová hodnotí uplynulý rok pozitívne z pohľadu dokončených alebo rozbehnutých investičných projektov. Mesto bolo úspešné aj pri získavaní eurofondov. Mrzí ju, že sa nepodarilo postaviť toľko parkovacích miest, aby autá večer na sídliskách neprekážali plynulej doprave.Veľkú spokojnosť vyjadrila Turčanová s akciami, ktorými mesto žilo počas celého uplynulého roka, keď Prešov slávil 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Podarilo sa splniť predsavzatie, že každý mesiac sa uskutoční aspoň 70 aktivít. Podľa primátorky sa tým u všetkých rodených Prešovčanov podarilo vzbudiť povedomie o tom, aký je Prešov výnimočný. Turčanová vyzdvihla hlavne koncert rodákov, ktorý sa konal 12. septembra v amfiteátri za bohatej účasti návštevníkov.uviedla primátorka. Dodala, že mesto má v poradovníku 250 žiadateľov o nájomné byty, čím sa podarí uspokojiť záujem aspoň časti z nich.Mesto ukončilo zateplenie a obnovu materskej školy na Bernolákovej ulici. Uspelo s projektmi na rekonštrukciu ďalších štyroch materských škôl a telocviční.Radnica v závere starého roka ukončila verejné obstarávanie na stavby, ktoré bude realizovať v novom roku. Najväčšou je komplexná rekonštrukcia predstaničného priestoru na Masarykovej ulici, ďalej revitalizácia vnútroblokov a cyklocesta Prešov - Zlatá Baňa. Samospráva vlani opravila mestské komunikácie za viac ako tri milióny eur.Mesto investovalo aj do opravy športovísk. Rozsiahlou rekonštrukciou prešiel velodróm a podarilo sa ho dostať do takého stavu, že sa na ňom môžu organizovať aj medzinárodné súťaže. V diváckej zóne pribudli nové sedadlá. Poslanci schválili aj jeho dlhodobý prenájom, na čo sa viaže dotácia vo výške 250.000 eur na ďalšiu revitalizáciu, aby spĺňal všetky prísne podmienky pre cyklistov.Turčanová uviedla, že mesto malo víziu postaviť 1900 parkovacích miest, čo sa však nepodarilo. Reálne na zelenej lúke pribudlo 450 parkovacích miest. Ďalšie parkoviská zrevitalizovali na miestach, kde autá už predtým stáli. Primátorka to zdôvodnila tým, že niektoré parkoviská potrebovali náročnejšie spracovanie podkladov, inde nezískali súhlas od úradov životného prostredia. V tomto roku chce radnica pokračovať vo výstavbe parkovísk tam, kde sa to bude dať.